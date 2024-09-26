الرئيس الفلسطيني يطالب من الأمم المتحدة بوقف تزويد إسرائيل بالأسلحة

دعا الرئيس الفلسطيني محمود عباس المجتمع الدولي الى وقف تزويد إسرائيل بالأسلحة لوقف إراقة الدماء في قطاع غزة والضفة الغربية.وقال عباس من على منبر الجمعية العامة للأمم المتحدة: "أوقفوا هذه الجريمة، أوقفوها الآن، أوقفوا قتل الأطفال والنساء، أوقفوا حرب الإبادة، أوقفوا إرسال السلاح لإسرائيل".