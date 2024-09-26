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بلينكن يعتبر تهديدات بوتين النووية الجديدة "غير مسؤولة على الإطلاق"

أخبار دولية
2024-09-26 | 10:58
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بلينكن يعتبر تهديدات بوتين النووية الجديدة &quot;غير مسؤولة على الإطلاق&quot;
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بلينكن يعتبر تهديدات بوتين النووية الجديدة "غير مسؤولة على الإطلاق"

اعتبر وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن أن التهديدات الجديدة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين بشأن الأسلحة النووية "غير مسؤولة على الإطلاق"، وذلك غداة إعلانه عن خطط لتوسيع قواعد بلاده المتعلّقة باستخدامها.
     
وقال بلينكن لمحطة "أم أس أن بي سي" الأميركية على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، إن ما أعلنه بوتين "غير مسؤول على الإطلاق، وأظن أن كثيرين في العالم تحدثوا بوضوح عن ذلك سابقا، كلما لوّح بالسيف النووي، بما يشمل الصين".

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