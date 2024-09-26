وزير الدفاع الأميركي: أميركا لن تغير التزامها بمساعدة إسرائيل في حماية نفسها

رأى وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن اليوم الخميس إن هناك خطر اندلاع حرب شاملة بين حزب الله وإسرائيل، لكنه أضاف أن الحل الدبلوماسي لا يزال قائما.



وتابع أوستن بعد اجتماع مع نظيريه البريطاني والأسترالي في لندن "نواجه الآن خطر اندلاع حرب شاملة قد تكون مدمرة لكل من إسرائيل ولبنان".