بلينكن: سأجتمع مع مسؤولين إسرائيليين في نيويورك في وقت لاحق اليوم

كان وزير الخارجية أنتوني بلينكن اعلن ان العالم يتحدث بوضوح عن الحاجة إلى وقف للنار.



وردًا على سؤال لشبكة إم.إس.إن.بي.سي التلفزيونية حول رفض إسرائيل لمقترح بلاده، قال انه سيجتمع مع مسؤولين إسرائيليين في نيويورك في وقت لاحق اليوم.