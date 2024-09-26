الحوثي: لن نتوانى عن إسناد حزب الله

أكد زعيم الحوثيين عبد الملك الحوثي أن الحركة "لن تتوانى عن إسناد لبنان وحزب الله"، مع تصاعد المواجهات بين الحزب اللبناني وإسرائيل خلال الأيام الماضية.



وقال الحوثي من إيران في كلمته الأسبوعية إن إسرائيل تسعى إلى "منع حزب الله من إسناد غزة والشعب الفلسطيني".



واعتبر أن ما يحصل "عدوان بتخطيط مسبق وامتداد لتحضيرات واستعدادات منذ سنوات"، مؤكدا أنه "لن نتوانى أبدا في إسناد غزة وفلسطين عموما، وفي إسناد لبنان وحزب الله والتعاون معه".

