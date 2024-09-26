بن غفير يهدد بمقاطعة أعمال الحكومة الإسرائيلية في حال إبرام وقف لإطلاق النار في لبنان

هدّد وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير ، بمقاطعة أعمال الحكومة الإسرائيلية في حال إبرام اتفاق على وقف لإطلاق النار مع حزب الله، بعد مقترح دولي بهذا الشأن.



وقال بن غفير في بيان: "في حال تمّ توقيع اتفاق مع حزب الله، لن يفي الحزب (القوة اليهودية) بكل التزامات التحالف، وهذا يشمل التصويت، حضور اجتماع الحكومة والمجلس الوزاري المصغر، وأي نشاطات للتحالف"، ملوحا بالاستقالة في حال كان وقف النار دائما.