تفاصيل الموقف الأميركي من التطورات المتسارعة

ترامب: هناك محاولتان لاغتيالي وربما تكون إيران متورطة فيهما

ترامب: هناك محاولتان لاغتيالي وربما تكون إيران متورطة فيهما

سفير إسرائيل بالأمم المتحدة: إذا فشلت الدبلوماسية في السماح لشعبنا بالعودة إلى ديارهم فسنستخدم كل الوسائل المتاحة لنا