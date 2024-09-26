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وزير خارجية العراق يبحث مع نظيره الإيراني جهود وقف إطلاق النار في لبنان

ذكرت وسائل إعلام رسمية أن وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين بحث مع نظيره الإيراني عباس عراقجي ضرورة توحيد الجهود للتوصل إلى وقف لإطلاق النار في لبنان.