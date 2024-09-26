الولايات المتحدة تخصص مساعدة جديدة للسوريين بقيمة نصف مليار دولار

أعلنت الولايات المتحدة تخصيص مساعدة جديدة للسوريين قدرها 535 مليون دولار، متعهدة مواصلة تقديم المساعدات الإنسانية حتى بعد انتهاء الحرب.



وكشفت أوزرا زيا، نائبة وزير الخارجية الأميركي لشؤون الأمن المدني، عن المساعدة الجديدة على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة.



وذكرت الوكالة الأميركية للتنمية الدولية في بيان أن التمويل سيتم عبر مجموعات ومنظمات إنسانية تُعنى بمساعدة السوريين، بما في ذلك اللاجئين، من خلال توفير المأوى والغذاء والتعليم والرعاية الصحية.



وأضافت "في حين أن حلا سياسيا عبر التفاوض فقط يمكن أن ينهي معاناة الشعب السوري بالكامل، تبقى المساعدات الإنسانية حيوية لإبقاء المدنيين على قيد الحياة".



ودعت الوكالة "المانحين الآخرين للانضمام إلينا في تكثيف الجهود لسد فجوات التمويل الكبيرة وضمان قدرة الشركاء على الاستمرار في تلبية احتياجات أكثر الفئات ضعفا".

