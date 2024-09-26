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o
البقاع
25
o
الجنوب
26
o
الشمال
31
o
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o
كسروان
29
o
متن
29
o
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المواقف الإسرائيلية المستجدة
أخبار دولية
2024-09-26 | 17:09
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المواقف الإسرائيلية المستجدة
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