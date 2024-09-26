رئيس الوزراء البريطاني يدعو إلى وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله



دعا رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر الخميس إلى وقف لإطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله في لبنان لإفساح المجال أمام تسوية دبلوماسية للنزاع.



وقال ستارمر في أول خطاب له أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة "أدعو إسرائيل وحزب االله إلى وقف العنف والتراجع عن حافة الهاوية. نحن بحاجة لوقف إطلاق النار لإفساح المجال أمام تسوية دبلوماسية".

