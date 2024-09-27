هيلين تدخل البرّ في ولاية فلوريدا الأميركية بقوة إعصار من الفئة الرابعة

دخل الإعصار "هيلين" البالغ الخطورة مساء الخميس البرّ في ولاية فلوريدا الأميركية بقوة إعصار من الفئة الرابعة على سلم تصاعدي من خمس فئات، بحسب ما أعلن المركز الوطني للأعاصير.



وقال المركز إنّه "استنادا إلى بيانات رادار دوبلر التابع لهيئة الأرصاد الجوية الوطنية، فقد دخلت عين الإعصار هيلين اليابسة" في منطقة بيغ بيند، شمالي فلوريدا، "قرابة الساعة 23,10" (03:10 ت غ).



وبلغت سرعة الرياح المصاحبة للإعصار 225 كلم/ساعة بينما كان متّجها فوق خليج المكسيك نحو شمال غرب ثالث أكبر ولاية أميركية من حيث عدد السكان.



وقال المركز الوطني للأعاصير على وسائل التواصل الاجتماعي إنّ "الجميع على طول ساحل بيغ بيند في فلوريدا معرّضون لخطر عاصفة كارثية محتملة".



وأغلق مطارا تامبا وتالاهاسي، كما غمرت المياه أجزاء من سانت بطرسبرغ ووسط مدينة تامبا وساراسوتا وتريجر آيلاند ومدن أخرى تقع على الساحل الغربي لولاية فلوريدا.

