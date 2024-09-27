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متهم ثالث في فرنسا بقضية "إرهاب الدولة الإيراني" في أوروبا
أخبار دولية
2024-09-27 | 00:52
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متهم ثالث في فرنسا بقضية "إرهاب الدولة الإيراني" في أوروبا
وجّه القضاء الفرنسي الخميس الاتهام إلى شخص ثالث للاشتباه بمشاركته في مخطط أمرت به إيران لاغتيال يهود في ألمانيا وفرنسا، بحسب ما أفادت مصادر مطلعة على الملف وكالة فرانس برس.
والرجل البالغ من العمر 38 عاما تمّ استجوابه في بادئ الأمر في الربيع الماضي حين كان محتجزا لدى الشرطة، لكنه نفى بشدة هذه الاتّهامات، وفقا لأحد هذه المصادر.
ولم تتمّ ملاحقته في هذه القضية يومها بل أعيد إلى السجن حيث أودع الحبس على ذمة التحقيق بتهمة تهريب مخدرات.
والخميس، وجّه إليه قاضي تحقيق متخصّص بقضايا مكافحة الإرهاب تهمة التآمر الإرهابي الإجرامي، بحسب ما أفاد مكتب المدّعي العام الوطني لمكافحة الإرهاب.
وسرعان ما قرّر قاض آخر خلال جلسة استماع عقدت خلف أبواب مغلقة إيداعه الحبس الاحتياطي على ذمة هذه القضية الجديدة.
أخبار دولية
فرنسا
بقضية
"إرهاب
الدولة
الإيراني"
أوروبا
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