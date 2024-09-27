ماكرون: اتفاقية التجارة الحرة بين كندا وأوروبا "جيدة جدا" وسيتم اعتمادها

أكّد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أنّ معاهدة التجارة الحرة بين الاتحاد الأوروبي وكندا هي "اتفاقية جيدة للغاية" سيتم "اعتمادها" في نهاية المطاف.



وأكد ماكرون، خلال زيارته كندا، أنه واثق بهذه الاتفاقية، معربا عن قناعته بأن هذا النصّ سيواصل قريبا "مساره في فرنسا وأوروبا لإتاحة اعتماده بشكل نهائي".



وأوضح الرئيس الفرنسي أنّه "إذا كان هناك من يعارضون اتفاقية التجارة الحرة بين كندا والاتحاد الأوروبي اليوم، فذلك لأنهم لا يريدون إبرام أي اتفاقية تجارية مع أيّ كان".



وشدّد على أنّ "الأرقام تشير إلى أنّها اتفاقية جيدة".



وأثارت هذه الاتفاقية جدلا في فرنسا قبل ستة أشهر حين امتنع مجلس الشيوخ عن التصويت عليها.