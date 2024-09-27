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مسؤول أميركي: الصين تسترت على غرق غواصة تعمل بالطاقة النووية

أخبار دولية
2024-09-27 | 00:59
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مسؤول أميركي: الصين تسترت على غرق غواصة تعمل بالطاقة النووية
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مسؤول أميركي: الصين تسترت على غرق غواصة تعمل بالطاقة النووية

أعلن مسؤول دفاعي أميركي أنّ الصين حاولت التستّر على غرق أحدث غواصاتها العاملة بالطاقة النووية.
     
وكانت صحيفة "وول ستريت جورنال" أول من أورد نبأ حادثة الغرق هذه التي وقعت في حوض لبناء السفن في وقت سابق من هذا العام. ويومها نشرت الصحيفة صورا التقطتها أقمار اصطناعية ظهرت فيها رافعات كبيرة استقدمت لانتشال الغواصة.
     
وقال المسؤول طالبا عدم الكشف عن هويته "ليس من المستغرب أن تحاول البحرية الصينية التستّر على واقع غرق غواصتها الجديدة المتطورة التي تعمل بالطاقة النووية في الرصيف".
     
وأضاف  "إلى جانب الأسئلة الواضحة حول معايير التصنيع... يثير الحادث أسئلة أخرى أكبر حول مسؤولية البحرية الصينية والرقابة على صناعة الدفاع الصينية التي عانت منذ فترة طويلة من الفساد".

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