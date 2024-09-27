الجيش الإسرائيلي يقول إنه اعترض بنجاح صاروخا أطلق من اليمن

أعلن الجيش الإسرائيلي أنّه اعترض بنجاح فجر الجمعة صاروخا أطلق من اليمن باتجاه وسط إسرائيل حيث دوّت صافرات الإنذار، مشيرا إلى أنّ عملية الاعتراض تمت خارج حدود الدولة العبرية وأسفرت عن دويّ انفجارات وتساقط شظايا.



وقال الجيش في سلسلة بيانات متلاحقة إنّ "صفارات الإنذار التي انطلقت في مناطق متعددة وسط إسرائيل هي نتيجة صاروخ أطلق من اليمن"، مؤكدا أنّ "الصاروخ تمّ اعتراضه بنجاح بواسطة منظومة الدفاع الجوي آرو (السهم)".



وأضاف أنّ الصاروخ الذي تمّ اعتراضه هو "صاروخ أرض-أرض تمّ اعتراضه خارج حدود" الدولة العبرية بواسطة المنظومة الدفاعية المتخصصة باعتراض الصواريخ البالستية.



وأكّد الجيش أنّ "لا تغيير حاليا في تعليمات الجبهة الداخلية" بعد اعتراض هذا الصاروخ.