ماكرون: نتانياهو سيرتكب "خطأ" إن "رفض" وقف إطلاق النار مع حزب الله

اعتبر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أنه في حال رفض رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو وقف إطلاق النار مع حزب الله فإنه سيكون قد ارتكب "خطأ" يحمّله "مسؤولية" تصعيد إقليمي.



ورأى ماكرون، في مؤتمر صحافي مشترك مع رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو في مونتريال، أن "الاقتراح الذي تم تقديمه متين"، موضحا أنه أعد بالتنسيق مع نتانياهو شخصيا والولايات المتحدة وفرنسا.



وأضاف ماكرون: "أعتقد أن رئيس الوزراء الإسرائيلي سيكون قد ارتكب خطأ إذا رفض لأنه سيتحمل مسؤولية تصعيد إقليمي وسقوط مزيد من الضحايا المدنيين في لبنان، تصعيد أكبر بكثير، لا يمكن لأحد أن يسيطر عليه".



وشدد ترودو من جهته على أنه "من الضروري للغاية التوصل إلى وقف لإطلاق النار فورا"، مشيرا إلى "مشاهد مروعة".