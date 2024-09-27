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السعودية تعلن إطلاق "التحالف الدولي لتنفيذ حل الدولتين"

أخبار دولية
2024-09-27 | 02:58
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السعودية تعلن إطلاق "التحالف الدولي لتنفيذ حل الدولتين"

أعلن وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان إطلاق "التحالف الدولي لتنفيذ حل الدولتين"، على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها التاسعة والسبعين في نيويورك.
     
ودعا بن فرحان جميع الدول الى "الانضمام إلى هذه المبادرة"، مؤكدا "أننا سنبذل قصارى جهودنا لتحقيق مسار موثوق لا رجعة فيه لسلام عادلٍ وشامل".

ورأى أن "الحرب على غزة تسببت في حدوث كارثة إنسانية، إلى جانب الانتهاكات الخطيرة التي تقوم بها قوة الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية".
     
وأشار بن فرحان إلى أن "الدفاع عن النفس لا يمكن أن يبرر قتل عشرات الآلاف من المدنيين وممارسة التدمير الممنهج، والتهجير القسري، واستخدام التجويع كأداة للحرب"، مضيفا "إننا نشهد (...) تصعيدا إقليميا خطيرا يطال الجمهورية اللبنانية الشقيقة ويقودنا إلى خطر اندلاع حرب إقليمية تهدد منطقتنا والعالم أجمع".
     
وطالب بن فرحان بوقف الحرب قائلا "نطالب بالوقف الفوري للحرب القائمة، وجميع الانتهاكات المخالفة للقانون الدولي، ومحاسبة جميع معرقلي مسار السلام".
     
وشدد على أن " تنفيذ حلّ الدولتين هو الحل الأمثل لكسر حلقة الصراع والمعاناة، وإنفاذ واقع جديد تنعم فيه كافة المنطقة، بها فيها إسرائيل، بالأمن والتعايش".

أخبار دولية

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