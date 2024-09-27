مقتل خمسة عسكريين سوريين جراء قصف اسرائيلي قرب الحدود مع لبنان

قتل خمسة عسكريين سوريين الجمعة جراء قصف اسرائيلي استهدف موقع عسكريا في ريف دمشق قرب الحدود مع لبنان، وفق ما نقل الاعلام الرسمي عن مصدر عسكري.



وقال المصدر "شنّ العدو الإسرائيلي عدوانا جويا من اتجاه الجولان السوري المحتل مستهدفا أحد مواقعنا العسكرية على الحدود السورية اللبنانية" ما أسفر عن "استشهاد خمسة عسكريين وإصابة آخر بجروح".

