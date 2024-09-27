الجيش الإسرائيلي: مسيّرات وصواريخ دخلت الأجواء الإسرائيلية من لبنان

أعلن الجيش الإسرائيلي أن مسيّرات وصواريخ دخلت الأجواء الإسرائيلية من لبنان، في حين أعلن حزب الله مسؤوليته عن هجوم صاروخي على مدينة طبريا الواقعة على بعد أكثر من ثلاثين كيلومترا عن الحدود مع لبنان.



وأوضح الجيش الاسرائيلي أن المسيّرات خرقت أجواء منطقة روش هانيكرا الساحلية واعترضتها دفاعات الجيش، مضيفا أنه جرى اعتراض صواريخ عدة أيضا.