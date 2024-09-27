مقتل 3661 شخصا على الأقل في أعمال العنف في هايتي منذ كانون الثاني

أعلنت الأمم المتحدة أن 3661 شخصا على الأقل قضوا منذ كانون الثاني في هايتي، حيث عنف العصابات.



وشدد مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك في بيان على أنه "لا ينبغي فقدان المزيد من الأرواح نتيجة لهذه الجرائم التي لا معنى لها".