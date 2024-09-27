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بيروت
30
o
البقاع
32
o
الجنوب
29
o
الشمال
31
o
جبل لبنان
27
o
كسروان
30
o
متن
30
o
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تطورات حامية في الميدان الاسرائيلي اليوم…
أخبار دولية
2024-09-27 | 07:01
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تطورات حامية في الميدان الاسرائيلي اليوم…
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تطورات حامية في الميدان الاسرائيلي اليوم…
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حامية
الميدان
الاسرائيلي
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