الحوثيون: أطلقنا صاروخا باليستيا باتجاه تل أبيب وطائرة مسيرة صوب عسقلان

أعلن الحوثيون أنها أطلقت صاروخا باليستيا باتجاه تل أبيب وطائرة مسيرة صوب عسقلان في إسرائيل وذلك تضامنا مع غزة ولبنان.



وقال المتحدث العسكري باسم الحوثيين العميد يحيى سريع في بيان: "حققت العمليتان أهدافهما بنجاح".



وأضاف: "سننفذ المزيد من العمليات العسكرية ضد العدو الإسرائيلي انتصارا لدماء إخواننا في فلسطين ولدماء إخواننا في لبنان... ولن نتوقف عن عمليات الإسناد العسكري خلال الأيام المقبلة حتى يتوقف العدوان الإسرائيلي على غزة وكذلك على لبنان".