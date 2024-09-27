الحوثيون: إستهدفنا 3 سفن حربية أميركية في البحر الأحمر

أعلن الحوثيون اليوم الجمعة أنهم استهدفوا ثلاث مدمرات أميركية في البحر الأحمر أثناء توجهها لدعم إسرائيل باستخدام 23 صاروخًا باليستيًا ومجنحًا وطائرة مسيرة.