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الحوثيون: إستهدفنا 3 سفن حربية أميركية في البحر الأحمر
أخبار دولية
2024-09-27 | 09:18
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الحوثيون: إستهدفنا 3 سفن حربية أميركية في البحر الأحمر
أعلن الحوثيون اليوم الجمعة أنهم استهدفوا ثلاث مدمرات أميركية في البحر الأحمر أثناء توجهها لدعم إسرائيل باستخدام 23 صاروخًا باليستيًا ومجنحًا وطائرة مسيرة.
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