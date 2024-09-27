هجوم صاروخيّ روسيّ على مدينة في وسط أوكرانيا

قُتل ما لا يقلّ عن ثلاثة أشخاص وأُصيب ستة آخرين وألحقت أضرار بمبنى من خمسة طوابق يضم مديرية شرطة المنطقة في هجوم صاروخيّ، شنّته روسيا على مدينة كريفي ريه، في وسط أوكرانيا، وفق ما أعلن مسؤولون.

وأفاد حاكم منطقة دنيبروبتروفسك سيرهي ليساك، عبر تيليجرام، بالعثور على ثلاث جثث لرجل وامرأتين، تحت الأنقاض.

وقالت أجهزة الطوارئ في أوكرانيا إنّها تواصل العمل في الموقع وسط مخاوف من وجود أشخاص تحت الأنقاض.

ولفت ليساك إلى أنّ الهجوم ألحق أضرارًا بثلاثة بنايات سكنية و23 منزلًا خاصًا وإحدى المنشآت التعليمية.

وأفادت أجهزة الطوارئ بأن الهجوم دمّر بشكل جزءًا من المبنى الذي يضم مديرية الشرطة لمنطقة دنيبروبتروفسك.