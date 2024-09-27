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واشنطن فرضت عقوبات جديدة مرتبطة بإيران

أخبار دولية
2024-09-27 | 12:36
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واشنطن فرضت عقوبات جديدة مرتبطة بإيران
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واشنطن فرضت عقوبات جديدة مرتبطة بإيران

فرضت واشنطن عقوبات جديدة مرتبطة بإيران بسبب ما قالت إنه تدخل في الانتخابات المقبلة في الولايات المتحدة، وفق ما أعلنت وزارة الخزانة الأميركية في منشور على الإنترنت.

 

وكشفت الولايات المتحدة عن لائحة اتهام في حق ثلاثة إيرانيين تشتبه في أنهم يعملون لحساب سلطات بلدهم على خلفية القرصنة الالكترونية التي تعرضت لها حملة الرئيس السابق دونالد ترامب.

     

وتستهدف لائحة الاتهام ثلاثة مواطنين إيرانيين "يوظفهم الحرس الثوريّ"، حسب وزير العدل ميريك غارلاند، الذي أضاف في مؤتمر صحافيّ: "قال المتهمون بوضوح إنهم يريدون تقويض حملة الرئيس السابق ترامب لانتخابات العام 2024". 



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