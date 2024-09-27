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بايدن: أميركا لم تكن على علم بالضربة الجوية في بيروت ولم تشارك فيها

أكد الرئيس الأميركي جو بايدن اليوم الجمعة أن الولايات المتحدة لم تكن على علم بالضربة الجوية الإسرائيلية على بيروت ولم تشارك فيها.