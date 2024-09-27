أميركا والعراق يعلنان انتهاء المهمة العسكرية للتحالف في العراق بحلول أيلول 2025

أعلنت الولايات المتحدة والعراق في بيان مشترك اليوم الجمعة أن المهمة العسكرية للتحالف الذي تقوده الولايات المتحدة في العراق ستنتهي بحلول سبتمبر أيلول 2025، على أن يتم الانتقال إلى شراكات أمنية ثنائية.