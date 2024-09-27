الخطوط الجوية العراقية تعلق جميع رحلاتها إلى بيروت

أعلنت وزارة النقل العراقية أن شركة الخطوط الجوية العراقية علقت جميع رحلاتها من وإلى بيروت حتى إشعار آخر بسبب "تدهور الأوضاع الأمنية في لبنان"، وذلك عقب ضربات إسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت في وقت سابق من اليوم.