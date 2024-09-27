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بلينكن: المسار الدبلوماسيّ لا يزال ممكنًا في الشرق الأوسط

أخبار دولية
2024-09-27 | 16:46
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بلينكن: المسار الدبلوماسيّ لا يزال ممكنًا في الشرق الأوسط
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بلينكن: المسار الدبلوماسيّ لا يزال ممكنًا في الشرق الأوسط

أعلن وزير الخارجية الأميركيّ أنتوني بلينكن أنّ واشنطن لا تزال تعتقد أنّ الحلّ الدبلوماسيّ في الشرق الأوسط ممكن بعد الغارة الإسرائيلية على الضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية.

     

وقال بلينكن في مؤتمر صحافيّ: "قد يبدو المسار الدبلوماسيّ صعبًا في هذه اللحظة، لكنّه موجود، وهو في تقديرنا ضروريّ وسنواصل العمل بشكل مكثف.”

 

وشدد على أنّ واشنطن ستتخذ "كل الإجراءات" اللازمة إذا تعرضت مصالحها للهجوم وسط تصاعد العنف في الشرق الأوسط.

     

واعتبر أنّ العودة إلى ما كانت عليه الأوضاع في السادس من تشرين الأول فيما يتعلق بالحدود بين إسرائيل ولبنان ليس كافيًا.

 

ورأى أنّ الطريقة التي تدافع بها إسرائيل عن نفسها مهمة.

 

وأشار إلى أنّ التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة سيكون في مصلحة حماس أيضا.

 

وقال: “ما زلنا نجمع المعلومات لنعرف أفضل عما حدث في الضاحية الجنوبية لبيروت ونحدد ردنا بناء على ذلك.”

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