البيت الأبيض: بايدن مستعد لتعديل الانتشار العسكريّ الأميركيّ في الشرق الأوسط

أعلن البيت الأبيض أنّ الرئيس جو بايدن أمر بتعديل انتشار القوات الأميركية في الشرق الأوسط "بحسب الضرورة"، بعدما شنت إسرائيل موجة من الضربات على معقل حزب الله اللبناني في ضاحية بيروت الجنوبية.

وقال البيت الأبيض في بيان إن بايدن "وجه البنتاغون بتقييم وتعديل وضع القوات الأميركية في المنطقة بحسب الضرورة لتعزيز الردع وضمان حماية القوات ودعم كامل نطاق الأهداف الأميركية".

كذلك، أمر بايدن السفارات الأميركية في المنطقة "باتخاذ جميع التدابير الوقائية المناسبة"، بحسب البيان.

وأضاف البيت الأبيض أن الرئيس الذي انتقل إلى منزله على ساحل ديلاوير الجمعة، تلقى عدة إحاطات من فريقه للأمن القومي.