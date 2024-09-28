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لقاء بين وزيري الخارجية الاميركي والصيني

أخبار دولية
2024-09-27 | 23:44
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لقاء بين وزيري الخارجية الاميركي والصيني
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لقاء بين وزيري الخارجية الاميركي والصيني

عقد وزير خارجية الولايات المتحدة أنتوني بلينكن لقاءً مع نظيره الصيني وانغ يي الجمعة في نيويورك على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة، مع تراجع حدة التوتر بين القوتين العظميين على الرغم من مجموعة من الخلافات.
     
وبينما أشاد بلينكن بالدبلوماسية التي تساعد على إحراز تقدم، حذر من أن بلاده لن تتراجع عن مخاوفها بشأن صادرات الصين إلى روسيا، مشيرا إلى أن واشنطن قد تفرض المزيد من العقوبات.
     
وقال بلينكن إن الصين تغذي "آلة الحرب" للرئيس الروسي فلاديمير بوتن.
     
وأضاف في مؤتمر صحافي "عندما تقول بكين من ناحية إنها تريد السلام وتريد أن ترى نهاية للنزاع، ومن ناحية أخرى تسمح لشركاتها باتخاذ إجراءات تساعد بوتين فعليا على مواصلة العدوان، فهذا غير منطقي".
     
وتابع "هدفنا ليس فصل روسيا عن الصين. فالعلاقة بينهما هي شأن خاص بهما".
     
واعتبر بلينكن أنه بقدر ما تتضمن هذه العلاقة "تزويد روسيا بما تحتاجه لمواصلة هذه الحرب، فهذه مشكلة بالنسبة لنا، ومشكلة للعديد من البلدان الأخرى، ولا سيما في أوروبا".
     
وقال وانغ لبلينكن خلال الاجتماع بأن موقف الصين بشأن النزاع في أوكرانيا "مكشوف وواضح، ويدعو دائما إلى السلام والحوار، ويعمل من أجل التوصل إلى حل سياسي"، وفق بيان لوزارة الخارجية الصينية السبت.

أخبار دولية

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الاميركي

والصيني

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