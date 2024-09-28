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الصين والبرازيل تحذران من التهديد باستخدام الأسلحة النووية

أخبار دولية
2024-09-27 | 23:45
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الصين والبرازيل تحذران من التهديد باستخدام الأسلحة النووية
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الصين والبرازيل تحذران من التهديد باستخدام الأسلحة النووية

حذّرت الصين والبرازيل وعشر دول أخرى الجمعة من التهديد باستخدام الأسلحة النووية، في بيان مشترك صدر بعد اجتماع وزاري حول أوكرانيا على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة.
     
وجاء في البيان "ندعو إلى الامتناع عن استخدام والتهديد باستخدام أسلحة الدمار الشامل، وخاصة الأسلحة النووية والكيميائية والبيولوجية". 
     
ووقعت على النص الجزائر وبوليفيا والبرازيل والصين وكولومبيا ومصر وإندونيسيا وكازاخستان وكينيا وجنوب إفريقيا وتركيا وزامبيا. 
     
يأتي البيان بعدما حذّر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من أن بلاده قد تستخدم الأسلحة النووية في حال تعرضت لهجوم جوي "مكثّف" وأن أي هجوم تدعمه قوة نووية يمكن اعتباره عدوانا "مشتركا".
     
وفي الإعلان المشترك الذي تم تبنيه في ختام اجتماع شارك فيه وزيرا خارجية الصين والبرازيل، أعربت الدول الموقعة على الاتفاق عن "قلقها العميق" إزاء خطر "التصعيد" في أوكرانيا.حذّرت الصين والبرازيل وعشر دول أخرى الجمعة من التهديد باستخدام الأسلحة النووية، في بيان مشترك صدر بعد اجتماع وزاري حول أوكرانيا على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة.
     
وجاء في البيان "ندعو إلى الامتناع عن استخدام والتهديد باستخدام أسلحة الدمار الشامل، وخاصة الأسلحة النووية والكيميائية والبيولوجية". 
     
ووقعت على النص الجزائر وبوليفيا والبرازيل والصين وكولومبيا ومصر وإندونيسيا وكازاخستان وكينيا وجنوب إفريقيا وتركيا وزامبيا. 
     
يأتي البيان بعدما حذّر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من أن بلاده قد تستخدم الأسلحة النووية في حال تعرضت لهجوم جوي "مكثّف" وأن أي هجوم تدعمه قوة نووية يمكن اعتباره عدوانا "مشتركا".
     
وفي الإعلان المشترك الذي تم تبنيه في ختام اجتماع شارك فيه وزيرا خارجية الصين والبرازيل، أعربت الدول الموقعة على الاتفاق عن "قلقها العميق" إزاء خطر "التصعيد" في أوكرانيا.

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