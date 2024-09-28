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البنتاغون: الولايات المتحدة لم تتلق إشعارا مسبقا بشأن ضربة إسرائيل
أخبار دولية
2024-09-27 | 23:49
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البنتاغون: الولايات المتحدة لم تتلق إشعارا مسبقا بشأن ضربة إسرائيل
أكد متحدث باسم وزارة الدفاع الأميركية، البنتاغون، الجمعة، أن الولايات المتحدة لم تتلق إشعارا مسبقا بشأن ضربة إسرائيل على الضاحية الجنوبية في بيروت.
وقالت الوزارة إن وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن تحدث مع نظيره الإسرائيلي يوآف غالانت الذي أبلغه بالعملية "بينما كانت جارية".
وعلى صعيد متصل، نقل موقع "أكسيوس" عن مسؤولين أميركيين نفيهم ما ذكره مسؤول إسرائيلي بأن تل أبيب أبلغت واشنطن بالعملية قبل تنفيذها.
وأضاف المسؤولان أن إسرائيل لم تبلغ الولايات المتحدة قبل الهجوم في بيروت، وقالا: "لم تكن الولايات المتحدة متورطة في هذا الهجوم ولم تكن تعلم به مسبقا".
وفي وقت لاحق، قال الرئيس الأميركي جو بايدن بدوره إن بلاده "لم تكن على علم ولم تشارك في الهجوم على بيروت".
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