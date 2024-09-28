ستة قتلى في غارتَين روسيتَين على مستشفى في أوكرانيا



قُتل ستة أشخاص على الأقل السبت في غارتَين جوّيتَين على مستشفى في مدينة سومي في شمال شرق البلاد، وفق ما أعلن وزير الداخلية الأوكراني إيغور كليمنكو.



وقال كليمنكو على تلغرام "في سومي، ضرب الروس منشأة طبية مرتين: حتى الآن، قُتل ستة أشخاص".



وأوضح أن الهجوم الأول "أدى إلى مقتل شخص" وألحق أضرارا بالعديد من طوابق مستشفى، ما تطلّب إخلاءه.



وفي وقت وصل عمال الإغاثة وعناصر من الشرطة إلى الموقع، "ضرب العدو مجددا أثناء إجلاء المرضى" و"حتى الآن، قُتل ستة أشخاص، بينهم شرطي"، وفق ما أضاف الوزير مشيرا إلى إصابة شرطي آخر.