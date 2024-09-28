اجتماع للجنة الأمن القومي النيابية في ايران بشأن الأحداث في لبنان

أعلن المتحدث باسم لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية بمجلس الشورى الإسلامي، إبراهيم رضائي، في تصريح لوكالة تسنيم الدولية للأنباء، عن عقد اجتماع استثنائي لهذه اللجنة.



وقال المتحدث باسم لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية بالبرلمان إن أعضاء اللجنة دانوا الجرائم الاسرائيلية، وأعربوا أيضًا عن أسفهم "لصمت المنظمات الدولية والدول المتشدقة بحقوق الإنسان وطالبوا برد حاسم وعملي على الكيان الصهيوني".



وأضاف رضائي: "اليوم يقضي الصهاينة أيامهم الأخيرة في الأراضي المحتلة، وكل هذه الأحداث في المنطقة ستكون بداية النهاية للكيان الصهيوني السيئ السمعة والمجرم".



كما أعلن المتحدث باسم لجنة الأمن القومي أنه سيعقد هذا الأسبوع اجتماعات أخرى تتعلق بقضايا المنطقة ولبنان وفلسطين.