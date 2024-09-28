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رويترز: خامنئي نُقل إلى مكان آمن ...إيران على اتصال مع الحلفاء لتحديد الخطوة التالية
أخبار دولية
2024-09-28 | 05:33
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رويترز: خامنئي نُقل إلى مكان آمن ...إيران على اتصال مع الحلفاء لتحديد الخطوة التالية
أعلن مسؤولان لرويترز إن الزعيم الإيراني الأعلى آية الله علي خامنئي نُقل إلى مكان آمن داخل البلاد مع اتخاذ إجراءات أمنية مشددة.
وأضاف المسؤولان، وهما من منطقة الشرق الأوسط، أن إيران على اتصال مستمر مع حزب الله وجماعات أخرى متحالفة معها لتحديد الخطوة التالية بعدما أعلنت إسرائيل اغتيال الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله في ضربة على الضاحية الجنوبية لبيروت أمس الجمعة.
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