السلطات الأوروبية توصي شركات الطيران بتجنب المجال الجوي اللبناني والإسرائيلي

أعلنت السلطات الأوروبية السبت أنها أوصت شركات الطيران بتجنب المجال الجوي الالبناني والإسرائيلي بسبب "تكثيف الضربات الجوية وتدهور الوضع الأمني".



وأصدرت المفوضية الأوروبية والوكالة الأوروبية للأمن الجوي بيانا "يوصي بعدم القيام بأنشطة داخل المجال الجوي للبنان وإسرائيل على جميع مستويات الطيران"، وذلك "حتى 31 تشرين الأول " في المرحلة الراهنة، على ما أبلغت الوكالة.

