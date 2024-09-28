رئيس الوزراء الفرنسي يعتبر الوضع في لبنان "في غاية الخطورة"

اعتبر رئيس الوزراء الفرنسي ميشال بارنييه السبت أن الوضع في لبنان "في غاية الخطورة" مبديا "قلقه حيال سلامة" الفرنسيين في هذا البلد.



وقال بارنييه إن الوضع في لبنان "يبقى في غاية الخطورة، ولن أدلي بمزيد من التعليقات لأن الظرف غير مناسب اليوم" مضيفا "نتابع هذا الوضع المأسوي ونقلق على سلامة مواطنينا هناك".