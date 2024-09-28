الخارجية الفرنسية: المعلومات تفيد بأن نصر الله أغتيل بالفعل

اعلنت وزارة الخارجية الفرنسية اليوم السبت إن المعلومات المتوفرة لديها تفيد بأن الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله أغتيل بالفعل.



ولم يصدر حزب الله أي بيان حتى الآن بشأن وضع نصر الله.