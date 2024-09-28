السوداني: الحداد العام في العراق تأبيناً لاستشهاد نصرالله ورفاقه

وجّه رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، بإعلان الحداد العام في جميع أنحاء العراق لثلاثة أيّام، تأبيناً لاستشهاد الأمين العام لحزب الله سماحة السيد حسن نصرالله ورفاقه، في العدوان الاسرائيلي الصهيوني الآثم.