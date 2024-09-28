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كنعاني: نهج نصرالله سيتواصل رغم اغتياله

أخبار دولية
2024-09-28 | 08:32
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كنعاني: نهج نصرالله سيتواصل رغم اغتياله
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كنعاني: نهج نصرالله سيتواصل رغم اغتياله

أكّدت وزارة الخارجية الإيرانية أنّ نهج الأمين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصرالله سيتواصل رغم مقتله في غارة جوية إسرائيلية في ضاحية بيروت الجنوبية، بعد عام من المواجهات عبر الحدود بين الجانبين.
     
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية ناصر كنعاني على منصة إكس: "النهج المشرف الذي سار عليه الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله سيتواصل وسوف تتحقق تطلعاته بتحرير القدس الشريف".

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