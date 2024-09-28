مقتدى الصدر في رثاء نصرالله: عشت شامخًا وذهبت شهيدًا شامخًا

رثا الزعيم الشيعيّ العراقيّ مقتدى الصدر الأمين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصرالله عقب إعلان حزب الله مقتل أمينه العام إثر غارة إسرائيلية على ضاحية بيروت الجنوبية.



وقال الصدر في بيان مقتضب "وداعا يا رفيق درب المقاومة والممانعة"، مضيفا "كفّيت ووفّيت (يا نصر الله)... عشت شامخا وذهبت شهيدا شامخا أنت ومن معك".



وأعلنت الحكومة العراقية "الحداد العام في جميع أنحاء العراق لثلاثة أيّام، تأبينا لاستشهاد الأمين العام لحزب الله سماحة السيد حسن نصرالله ورفاقه، في العدوان الصهيوني الآثم".



وأكد حزب الله في بيان السبت مقتل أمينه العام إثر غارة إسرائيلية على ضاحية بيروت الجنوبية.