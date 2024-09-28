وكالة "إرنا" تؤكد صحة اغتيال العميد عباس نيلفروشان قائد فيلق القدس بهجوم الضاحية

أكدت وكالة "إرنا" صحة اغتيال نائب قائد الحرس الثوري الإيراني عباس نيلفوروشان في الهجوم الاسرائيلي الذي استهدف ضاحية بيروت الجنوبية الجمعة إلى جانب الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله.