أردوغان: لبنان أصبح الهدف الجديد للسياسة الإسرائيلية

ندد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم السبت بالهجمات الإسرائيلية الأخيرة على لبنان التي قال إنها جزء من سياسة "الإبادة الجماعية والاحتلال والغزو" التي تنتهجها إسرائيل، قائلا: "لبنان أصبح الهدف الجديد للسياسة الإسرائيلية للإبادة والاحتلال والغزو".وقال: "تركيا تندد بالهجمات الأخيرة على لبنان وتقف مع الشعب اللبناني وحكومته وتقدم التعازي في القتلى".وطالب مجلس الأمن والهيئات الدولية الأخرى بوقف الهجمات الإسرائيلية على لبنان وغزة ومدينة رام الله.