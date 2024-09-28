الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
28
o
البقاع
30
o
الجنوب
28
o
الشمال
29
o
جبل لبنان
26
o
كسروان
29
o
متن
29
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
تغطية مباشرة
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
28
o
البقاع
30
o
الجنوب
28
o
الشمال
29
o
جبل لبنان
26
o
كسروان
29
o
متن
29
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
أردوغان: لبنان أصبح الهدف الجديد للسياسة الإسرائيلية
أخبار دولية
2024-09-28 | 09:38
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
أردوغان: لبنان أصبح الهدف الجديد للسياسة الإسرائيلية
ندد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم السبت بالهجمات الإسرائيلية الأخيرة على لبنان التي قال إنها جزء من سياسة "الإبادة الجماعية والاحتلال والغزو" التي تنتهجها إسرائيل، قائلا: "لبنان أصبح الهدف الجديد للسياسة الإسرائيلية للإبادة والاحتلال والغزو".
وقال: "تركيا تندد بالهجمات الأخيرة على لبنان وتقف مع الشعب اللبناني وحكومته وتقدم التعازي في القتلى".
وطالب مجلس الأمن والهيئات الدولية الأخرى بوقف الهجمات الإسرائيلية على لبنان وغزة ومدينة رام الله.
أخبار لبنان
آخر الأخبار
أخبار دولية
لبنان
الهدف
الجديد
للسياسة
الإسرائيلية
التالي
لقاء بين وزيري الخارجية الاميركي والصيني
البيت الأبيض: بايدن مستعد لتعديل الانتشار العسكريّ الأميركيّ في الشرق الأوسط
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
00:56
هيئة البث الإسرائيلية: الدفاعات الجوية تعترض صاروخا أطلق من لبنان باتجاه مستوطنات الضفة بعمق 100 كيلومتر
آخر الأخبار
00:56
هيئة البث الإسرائيلية: الدفاعات الجوية تعترض صاروخا أطلق من لبنان باتجاه مستوطنات الضفة بعمق 100 كيلومتر
0
خبر عاجل
19:18
القناة ١٢ الإسرائيلية نقلًا عن الجيش الإسرائيليّ: استهدفنا قائد الوحدة الصاروخية لحزب الله في جنوب لبنان ونائبه حسين أحمد إسماعيل وقضي عليهما
خبر عاجل
19:18
القناة ١٢ الإسرائيلية نقلًا عن الجيش الإسرائيليّ: استهدفنا قائد الوحدة الصاروخية لحزب الله في جنوب لبنان ونائبه حسين أحمد إسماعيل وقضي عليهما
0
آخر الأخبار
14:48
مندوب إسرائيل لدى الأمم المتحدة ردًا على سؤال عن الهدف في هجوم لبنان: اجتماع لأشخاص سيئين اجتمعوا للتخطيط لهجوم آخر ضد إسرائيل
آخر الأخبار
14:48
مندوب إسرائيل لدى الأمم المتحدة ردًا على سؤال عن الهدف في هجوم لبنان: اجتماع لأشخاص سيئين اجتمعوا للتخطيط لهجوم آخر ضد إسرائيل
0
آخر الأخبار
12:47
مسؤول عسكريّ أميركيّ للجزيرة: التحركات الإسرائيلية على الحدود مع لبنان تأتي تحضيرًا لغزو بريّ إذا تقرر ذلك
آخر الأخبار
12:47
مسؤول عسكريّ أميركيّ للجزيرة: التحركات الإسرائيلية على الحدود مع لبنان تأتي تحضيرًا لغزو بريّ إذا تقرر ذلك
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار دولية
10:51
وزير خارجية الصين يطالب بوقف شامل لإطلاق النار في الشرق الأوسط دون تأخير
أخبار دولية
10:51
وزير خارجية الصين يطالب بوقف شامل لإطلاق النار في الشرق الأوسط دون تأخير
0
أخبار دولية
10:43
نائب الرئيس الإيراني: إغتيال نصرالله سيؤدي إلى زوال إسرائيل
أخبار دولية
10:43
نائب الرئيس الإيراني: إغتيال نصرالله سيؤدي إلى زوال إسرائيل
0
أخبار دولية
10:24
مكتب السيستاني: السيد نصر الله كان نموذجًا قياديًا قل نظيره في العقود الأخيرة
أخبار دولية
10:24
مكتب السيستاني: السيد نصر الله كان نموذجًا قياديًا قل نظيره في العقود الأخيرة
0
أخبار دولية
09:52
الحوثيون: اغتيال السيد نصرالله سيزيد قوة العزيمة
أخبار دولية
09:52
الحوثيون: اغتيال السيد نصرالله سيزيد قوة العزيمة
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
11:12
أدرعي: الجيش الاسرائيليّ يهاجم الضاحية الجنوبية في بيروت
أخبار لبنان
11:12
أدرعي: الجيش الاسرائيليّ يهاجم الضاحية الجنوبية في بيروت
0
خبر عاجل
11:06
إستهداف منطقة الشياح
خبر عاجل
11:06
إستهداف منطقة الشياح
0
آخر الأخبار
11:31
السفير الإسرائيلي في الأمم المتحدة: بقتلنا لنصر الله أرسلنا رسالة واضحة لأصدقائه في بيروت وعواصم أخرى في المنطقة وملتزمون بإعادة 70 ألف نازح داخل إسرائيل إلى ديارهم في الشمال
آخر الأخبار
11:31
السفير الإسرائيلي في الأمم المتحدة: بقتلنا لنصر الله أرسلنا رسالة واضحة لأصدقائه في بيروت وعواصم أخرى في المنطقة وملتزمون بإعادة 70 ألف نازح داخل إسرائيل إلى ديارهم في الشمال
0
خبر عاجل
06:33
غارة قرب مستديرة المدينة الصناعية في زحلة (فيديو)
خبر عاجل
06:33
غارة قرب مستديرة المدينة الصناعية في زحلة (فيديو)
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
11:07
جهود سياسية لوقف اطلاق النار في لبنان
أخبار لبنان
11:07
جهود سياسية لوقف اطلاق النار في لبنان
0
أخبار لبنان
10:34
مطار بيروت سالم من الاعتداءات الاسرائيلية...
أخبار لبنان
10:34
مطار بيروت سالم من الاعتداءات الاسرائيلية...
0
أخبار لبنان
08:19
أجواء الشارع بعد استشهاد السيد حسن نصرالله...(فيديو)
أخبار لبنان
08:19
أجواء الشارع بعد استشهاد السيد حسن نصرالله...(فيديو)
0
أخبار لبنان
02:07
مختار كفردبيان للـLBCI: جسم معدنيّ صغير ارتطم بالجبل ولم تسقط غارة في فقرا
أخبار لبنان
02:07
مختار كفردبيان للـLBCI: جسم معدنيّ صغير ارتطم بالجبل ولم تسقط غارة في فقرا
0
أخبار لبنان
01:54
غارة اسرائيلية على بحمدون تسبّبت بحفرة كبيرة.. ولا اصابات (فيديو)
أخبار لبنان
01:54
غارة اسرائيلية على بحمدون تسبّبت بحفرة كبيرة.. ولا اصابات (فيديو)
0
أخبار لبنان
01:40
بعذران تستفيق على حجم دمار كبير اثر استهدافها يوم أمس.. (فيديو)
أخبار لبنان
01:40
بعذران تستفيق على حجم دمار كبير اثر استهدافها يوم أمس.. (فيديو)
0
أخبار لبنان
01:21
غارة اسرائيلية على معمل للمحارم في الشويفات...
أخبار لبنان
01:21
غارة اسرائيلية على معمل للمحارم في الشويفات...
0
أخبار لبنان
23:55
دمار هائل في الضاحية الجنوبيّة اثر الغارات الإسرائيليّة (فيديو)
أخبار لبنان
23:55
دمار هائل في الضاحية الجنوبيّة اثر الغارات الإسرائيليّة (فيديو)
0
آخر الأخبار
16:40
"الطرقات ضيّقة والسير مسكّر والناس بدّا تفلّ"..لبنانيون فرّوا مشيًا بعد الضربات الاسرائيلية على الضاحية
آخر الأخبار
16:40
"الطرقات ضيّقة والسير مسكّر والناس بدّا تفلّ"..لبنانيون فرّوا مشيًا بعد الضربات الاسرائيلية على الضاحية
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أخبار دولية
06:09
رسالة من خامنئي حول الأحداث الأخيرة في لبنان ... اليكم البيان
أخبار دولية
06:09
رسالة من خامنئي حول الأحداث الأخيرة في لبنان ... اليكم البيان
2
خبر عاجل
16:15
الجيش الإسرائيلي دعا سكان الضاحية إلى إخلاء هذه المباني...
خبر عاجل
16:15
الجيش الإسرائيلي دعا سكان الضاحية إلى إخلاء هذه المباني...
3
خبر عاجل
19:18
القناة ١٢ الإسرائيلية نقلًا عن الجيش الإسرائيليّ: استهدفنا قائد الوحدة الصاروخية لحزب الله في جنوب لبنان ونائبه حسين أحمد إسماعيل وقضي عليهما
خبر عاجل
19:18
القناة ١٢ الإسرائيلية نقلًا عن الجيش الإسرائيليّ: استهدفنا قائد الوحدة الصاروخية لحزب الله في جنوب لبنان ونائبه حسين أحمد إسماعيل وقضي عليهما
4
أخبار لبنان
20:17
أدرعي يوجّه "انذارًا عاجلًا" إلى سكان الضاحية الجنوبية في بيروت
أخبار لبنان
20:17
أدرعي يوجّه "انذارًا عاجلًا" إلى سكان الضاحية الجنوبية في بيروت
5
أخبار لبنان
07:32
حزب الله ينعى السيد حسن نصرالله
أخبار لبنان
07:32
حزب الله ينعى السيد حسن نصرالله
6
خبر عاجل
08:49
إذاعة الجيش الإسرائيليّ عن مصدر عسكريّ: سلاح الجو نفذ قبل قليل عمليتي اغتيال في بيروت
خبر عاجل
08:49
إذاعة الجيش الإسرائيليّ عن مصدر عسكريّ: سلاح الجو نفذ قبل قليل عمليتي اغتيال في بيروت
7
خبر عاجل
04:00
الجيش الإسرائيلي يعلن رسميًا اغتيال الأمين العام لحزب الله السيّد حسن نصر الله
خبر عاجل
04:00
الجيش الإسرائيلي يعلن رسميًا اغتيال الأمين العام لحزب الله السيّد حسن نصر الله
8
خبر عاجل
13:06
حجم الدمار الذي طال الابنية المستهدفة في الضاحية (فيديو)
خبر عاجل
13:06
حجم الدمار الذي طال الابنية المستهدفة في الضاحية (فيديو)
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More