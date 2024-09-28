رئيس الأركان الإسرائيليّ: الجيش بحالة تأهّب قصوى في الدفاع والهجوم على الجبهات كلها

أعلن رئيس الأركان الإسرائيليّ هِرتسي هليفي أنّ أمام إسرائيل أيّامًا من التحديات ومزيد من المهمات، في الجبهات كلّها، "لتدمير التنظيمات الإرهابية وقدراتها".



وقال: "لدينا مهمّات لإعادة المخطوفين وسكان الشمال والجنوب إلى منازلهم."



وأشار إلى أنّ الجيش الإسرائيليّ بحالة تأهّب قصوى في الدفاع والهجوم على الجبهات كلها.