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مكتب السيستاني: السيد نصر الله كان نموذجًا قياديًا قل نظيره في العقود الأخيرة

أخبار دولية
2024-09-28 | 10:24
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مكتب السيستاني: السيد نصر الله كان نموذجًا قياديًا قل نظيره في العقود الأخيرة
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مكتب السيستاني: السيد نصر الله كان نموذجًا قياديًا قل نظيره في العقود الأخيرة

أصدر مكتب المرجع الشيعي الأعلى في العراق الامام علي السيستاني بيانًا جاء فيه: "تلقينا ببالغ الأسى والأسف نبأ استشهاد العلامة حجة الإسلام والمسلمين السيد حسن نصر الله وكوكبة من إخوانه في المقاومة اللبنانية الشريفة وعشرات المدنيين الأبرياء في المجزرة المفجعة التي اقترفها جيش العدو الإسرائيلي في ضاحية بيروت العزيزة.
لقد كان الشهيد الكبير نموذجًا قياديًا قل نظيره في العقود الأخيرة، وقد قام بدور مميز في الانتصار على الاحتلال الإسرائيلي بتحرير الأراضي اللبنانية، وساند العراقيين بكل ما تيسر له في تحرير بلادهم من الإرهابين الدواعش، كما اتخذ مواقف عظيمة في نصرة الشعب الفلسطيني المظلوم حتى دفع حياته الغالية ثمنًا لذلك.
وإننا إذ نتقدم بأصدق التعازي وبالغ المواساة للشعب اللبناني الكريم ولسائر الشعوب المظلومة في هذا المصاب الجلل والخسارة الكبرى، نتضرع الى الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد السعيد بواسع رحمته ورضوانه ويجمعه بأوليائه محمد وآله الطاهرين في أعلى عليين، ويلهم أهله وجميع المفجوعين بفقده الصبر والسلوان. وإنا لله وإنا إليه راجعون."

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