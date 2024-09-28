نائب الرئيس الإيراني: إغتيال نصرالله سيؤدي إلى زوال إسرائيل

رأى النائب الأول للرئيس الإيراني محمد رضا عارف السبت أن مقتل الأمين العام لحزب الله حسن نصرالله بغارة في العاصمة اللبنانية سيؤدي إلى "زوال" إسرائيل.



ونقلت وكالة "إسنا" الإيرانية عن عارف قوله: "نحذر قادة نظام الاحتلال من أن إراقة الدماء الظالمة... لا سيما دماء الأمين العام لحزب الله الشهيد السيد حسن نصرالله ستؤدي إلى زوالهم".