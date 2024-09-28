وزير خارجية الصين يطالب بوقف شامل لإطلاق النار في الشرق الأوسط دون تأخير

إعتبر وزير الخارجية الصيني وانغ يي اليوم السبت أنه يجب ألا يكون هناك أي تأخير في التوصل إلى "وقف شامل لإطلاق النار" في الشرق الأوسط.



وقال أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة إن حل الدولتين بين الإسرائيليين والفلسطينيين يظل هو السبيل لنزع فتيل التوتر في المنطقة.