الخارجية السورية: إغتيال إسرائيل لنصرالله "عدوان دنيء"

اعتبرت الخارجية السورية في بيان السبت أن اغتيال إسرائيل للأمين العام لحزب الله حسن نصرالله هو "عدوان دنيء"، وذلك بعد ساعات من إعلان الحزب إستشهاده بغارة جوية إسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت.



وقالت الخارجية إن "الكيان الصهيوني يؤكد من خلال هذا العدوان الدنيء، مرة أخرى، على سمات الغدر والجبن والإرهاب التي نشأ عليها".



وأشارت إلى أن "الشعب السوري لم ينس يومًا مواقف نصرالله الداعمة الذي يقاتل حزبه منذ العام 2013 بشكل علني في سوريا إلى جانب القوات الحكومية".